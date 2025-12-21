Alluminio nei vaccini per bambini: il pericolo censurato

Gli studi sulle conseguenze dell’alluminio nell’organismo dei bambini sono troppo scarni. Eppure i rischi sono elevati.

Nel primo anno di vita un bambino italiano riceve più alluminio che in qualsiasi altro periodo della sua esistenza. E ciò non è causato dal cibo, bensì dai vaccini obbligatori che gli vengono iniettati. Se è vero che l’alluminio sia l’adiuvante più usato da decenni, esistono seri problemi ancora poco approfonditi.

Tra questi, 3 sono fondamentali:

i meccanismi innescati dall’alluminio non sono del tutto stati chiariti dalle multinazionali che producono i vaccini;

mancano ancora studi a lungo termine nei neonati;

i limiti regolatori non considerano indicatori decisivi come peso, co-somministrazione e cumulativo.

Occorre poi aggiungere che ogni vaccino fa caso a sé, essendo un prodotto con specifici antigeni, adiuvanti, eccipienti, residui di produzione, stabilizzanti, tensioattivi. Ciò significa che ogni vaccino ha un suo rischio-beneficio unico.

Vediamo qual è il quantitativo di alluminio ricevuto da un bambino tramite vaccini e quali rischi comporta.

Alluminio contenuto nei vaccini

A lanciare l’allarme non è un sito complottista o un blogger senza fonti, bensì, l’ASSIS, un’Associazione di studi e informazione sulla salute, composta da Medici, personale sanitario, avvocati. I quali si adoperano per promuovere la prevenzione e la cura delle persone, nel rispetto dei rispettivi Ordini professionali.

Ecco il calendario fino al primo anno di vita:

A 2 mesi (peso medio 4,5 kg) Esavalente → 0,82 mg Prevenar13 → 0,125 mg Bexsero → 0,50 mg Totale: 1,445 mg corrispondente a 321 μg/kg

(peso medio 4,5 kg)

A 5 mesi (peso medio 6,5 kg) Stessa combinazione: Totale: 1,445 mg corrispondente a 222 μg/kg

(peso medio 6,5 kg)

A 11 mesi (peso medio 9 kg) Esavalente → 0,82 mg Prevenar → 0,125 mg Bexsero → 0,50 mg Totale: 1,445 mg corrispondente a 160 μg/kg

(peso medio 9 kg)

Totale di alluminio iniettato nel primo anno:

Esavalente: 3 × 0,82 mg = 2,46 mg

Prevenar: 3 × 0,125 mg = 0,375 mg

Bexsero: 3 × 0,50 mg = 1,50 mg

Totale: 4,335 mg di alluminio nel primo anno. Oltre 4,3 mg, senza che nessuno lo dica.

A 2, 5 e 11 mesi un neonato riceve 1,445 mg a seduta, più del limite previsto per un singolo vaccino. E questo per tre volte.

Rischi alluminio nei vaccini per i bambini

ATSDR – acronimo di Agency for Toxic Substances and Disease Registry (Agenzia per le Sostanze Tossiche e il Registro delle Malattie) – è un’agenzia federale degli Stati Uniti, parte del Department of Health and Human Services (HHS), la stessa struttura del CDC.

Questo ente ha stabilito la

Soglia prudenziale sistemica → 1 μg/kg/die.

Queste le esposizioni reali:

2 mesi → 321 μg/kg

5 mesi → 222 μg/kg

11 mesi → 160 μg/kg

Da 160 a 321 volte la soglia prudenziale.

Un farmaco qualunque che superasse di 300 volte una soglia tossicologica verrebbe ritirato immediatamente.

Ma quali sono le conseguenze di tutto questo? Il fatto che l’alluminio:

persiste nel muscolo per anni;

si accumula nei macrofagi;

migra pericolosamente verso fegato, milza, cervello;

viene riscontrato in cervelli umani in quantità elevate (autismo, Alzheimer, SM);

attraversa la barriera ematoencefalica in condizioni immunoattivate.



Lo studio clinico a cui si fa riferimento per la sicurezza dell’alluminio ha una durata di 24 ore con 15 neonati. Troppo poco, anzi, un’inezia.

