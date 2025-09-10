Allerta gialla, arancione e rossa: cosa significa e cosa cambia

Ecco cosa significa allerta gialla, rossa e arancione e cosa cambia tra i tre livelli di rischio.

Il sistema di allertamento cromatico è stato ideato dalla Protezione civile per migliorare la gestione in caso di eventi climatici particolarmente significativi e pericolosi, attribuendo a ciascun livello di rischio, un colore: giallo, arancione e rosso. Ci sarebbe anche il verde, quando però i fenomeni, per quanto presenti non sono particolarmente pericolosi. Nasce così quella che conosciamo come allerta gialla, arancione e rossa.

Tale sistema si è anche reso necessario alla luce del rischio idrogeologico patito dal nostro paese.

I comuni si attivano per prevenire disagi alla popolazione, in genere chiudendo le scuole e gli uffici pubblici. Mentre solitamente sarà il privato (aziende, fabbriche, esercizi commerciali all’ingrosso o al dettaglio, ecc.) a stabilire il da farsi.

Per quanto telegiornali, siti web, dispositivi intelligenti e sistemi alert sul telefono ci segnalino situazioni di pericolo, in molti non conoscono il reale significato dei tre colori. Vediamo meglio cosa significa allerta gialla, arancione e rossa e cosa cambia tra loro.

Allerta gialla cosa significa 🟨

L’allerta gialla sottintende la previsione di fenomeni meteorologici intensi, localmente pericolosi o pericolosi per attività particolari. I quali possono provocare fenomeni come:

allagamenti di sottopassi;

rigurgiti fognari;

frane, piene improvvise;

colate rapide.

Allerta arancione cosa significa 🟧

L’allerta arancione sottintende la previsione di fenomeni metereologici più intensi del normale, pericolosi per cose e persone. Gli eventi previsti potrebbero provocare, oltre a quelli previsti per i fenomeni collocati in allerta gialla, anche:

inondazioni;

frane o colate.

Allerta rossa cosa significa 🟥

L’allerta rossa sottintende la previsione di fenomeni estremi, molto pericolosi per cose e persone. Oltre a quelli previsti per l’allerta gialla e arancione, gli eventi previsti sono:

inondazioni e frane di numerose e di maggiore entità ed estensione.

Cosa cambia tra allerta gialla, arancione e rossa

Per rendere meglio l’idea e per un maggiore approfondimento, pubblichiamo di seguito il vademecum della protezione civile, che specifica meglio i vari livelli di rischio.

Troverete il documento completo qui. Fermo restando che le linee guida possono cambiare di frequente.

Occorre poi aggiungere che, oltre ai 3 livelli di rischio associati a 3 diversi colori, occorre aggiungere il fatto che siano previsti tre differenti criticità:

Idraulica: rischio derivante da piene e alluvioni che interessano i corsi d’acqua del reticolo

maggiore; Idrogeologica: : rischio derivante da fenomeni puntuali quali frane, ruscellamenti in area

urbana, piene e alluvioni che interessano i corsi d’acqua minori per i quali non è possibile

effettuare una previsione dell’evoluzione degli eventi; Idraulica per temporali: rischio derivante da fenomeni meteorologici caratterizzati

da elevata incertezza previsionale in termini di localizzazione, tempistica e intensità. Rispetto alle precedenti due, è prevista solo l’allerta gialla.

