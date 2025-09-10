Allerta gialla, arancione e rossa: cosa significa e cosa cambia

Ecco cosa significa allerta gialla, rossa e arancione e cosa cambia tra i tre livelli di rischio.
Il sistema di allertamento cromatico è stato ideato dalla Protezione civile per migliorare la gestione in caso di eventi climatici particolarmente significativi e pericolosi, attribuendo a ciascun livello di rischio, un colore: giallo, arancione e rosso. Ci sarebbe anche il verde, quando però i fenomeni, per quanto presenti non sono particolarmente pericolosi. Nasce così quella che conosciamo come allerta gialla, arancione e rossa.
Tale sistema si è anche reso necessario alla luce del rischio idrogeologico patito dal nostro paese.
I comuni si attivano per prevenire disagi alla popolazione, in genere chiudendo le scuole e gli uffici pubblici. Mentre solitamente sarà il privato (aziende, fabbriche, esercizi commerciali all’ingrosso o al dettaglio, ecc.) a stabilire il da farsi.
Per quanto telegiornali, siti web, dispositivi intelligenti e sistemi alert sul telefono ci segnalino situazioni di pericolo, in molti non conoscono il reale significato dei tre colori. Vediamo meglio cosa significa allerta gialla, arancione e rossa e cosa cambia tra loro.
Allerta gialla cosa significa 🟨
L’allerta gialla sottintende la previsione di fenomeni meteorologici intensi, localmente pericolosi o pericolosi per attività particolari. I quali possono provocare fenomeni come:
- allagamenti di sottopassi;
- rigurgiti fognari;
- frane, piene improvvise;
- colate rapide.
Allerta arancione cosa significa 🟧
L’allerta arancione sottintende la previsione di fenomeni metereologici più intensi del normale, pericolosi per cose e persone. Gli eventi previsti potrebbero provocare, oltre a quelli previsti per i fenomeni collocati in allerta gialla, anche:
- inondazioni;
- frane o colate.
Allerta rossa cosa significa 🟥
L’allerta rossa sottintende la previsione di fenomeni estremi, molto pericolosi per cose e persone. Oltre a quelli previsti per l’allerta gialla e arancione, gli eventi previsti sono:
- inondazioni e frane di numerose e di maggiore entità ed estensione.
Cosa cambia tra allerta gialla, arancione e rossa
Per rendere meglio l’idea e per un maggiore approfondimento, pubblichiamo di seguito il vademecum della protezione civile, che specifica meglio i vari livelli di rischio.
Troverete il documento completo qui. Fermo restando che le linee guida possono cambiare di frequente.
Occorre poi aggiungere che, oltre ai 3 livelli di rischio associati a 3 diversi colori, occorre aggiungere il fatto che siano previsti tre differenti criticità:
- Idraulica: rischio derivante da piene e alluvioni che interessano i corsi d’acqua del reticolo
maggiore;
- Idrogeologica: : rischio derivante da fenomeni puntuali quali frane, ruscellamenti in area
urbana, piene e alluvioni che interessano i corsi d’acqua minori per i quali non è possibile
effettuare una previsione dell’evoluzione degli eventi;
- Idraulica per temporali: rischio derivante da fenomeni meteorologici caratterizzati
da elevata incertezza previsionale in termini di localizzazione, tempistica e intensità. Rispetto alle precedenti due, è prevista solo l’allerta gialla.