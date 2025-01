Cerchi una serie come Squid game? Guarda Alice in Borderland

Di cosa parla Alice in Borderland? Dove vedere Alice in Borderland? Quali sono le differenze con Squid Game? Forse anche tu sei arrivato a porti queste domande dopo aver visto Squid game e cerchi una serie tv simile.

Squid game è, come noto, una serie survival ideata in Corea del sud e lanciata nel 2021 che ha riscosso un grande successo mondiale. Partorita dopo un periodo di gestazione lunghissimo circa 10 anni, è una critica alla società capitalistica che imperversa ormai anche nel paese asiatico, dimostrando dove la disperazione delle persone possa spingere ad agire. Ma anche dove possa arrivare la paranoia e il sadismo di chi è ricchissimo.

Una serie che viene spesso accostata a Squid game è appunto Alice in Borderland, uscita un anno prima e di origine giapponese. La somiglianza è evidente e scatta nella mente in modo automatico, per quanto, comunque, alcune differenze ci siano e pure lampanti.

La serie, prodotta da Netflix, si dipana in 2 stagioni da 8 episodi ciascuna. Sebbene nel 2023 il colosso dello streaming abbia annunciato una terza stagione.

Di seguito rispondiamo alle domande poste nell’incipit.

Alice in Borderland di cosa parla

La serie tv giapponese parla di una Tokyo dispotica nei giorni nostri, nella quale tre giovani amici – Arisu, Chōta e Karube – dopo essersi rinchiusi in bagno per timore di essere fermati dalla polizia dopo aver involontariamente generato un incidente – si ritrovano in una città deserta e dove la corrente elettrica non funziona.

Dopo le prime titubanze, scoprono di essere al centro di un gioco strano, dove in ballo ci sono le loro vite. Ogni gioco viene annunciato tramite dei cellulari dati ai partecipanti e dei simboli che ne indicano il genere e il livello di difficoltà. Se quest’ultimo è rappresentato da numeri, il primo dalle raffigurazioni provenienti dalle carte francesi:

Fiori: giochi in cui serve collaborazione e gioco di squadra per sopravvivere;

Cuori: giochi psicologici, basati sulla manipolazione dei sentimenti altrui;

Picche: giochi di tipo fisico, che richiedono resistenza, forza e agilità;

Quadri: giochi in cui bisogna sfruttare l’intelligenza, usare logica e strategia.

Si uniranno così ad altre persone, scoprendo così di non essere soli. Ma sono anche fermamente convinti a scoprire chi sono i Game master alla base dei giochi.

Differenze tra Alice in Borderland e Squid game

Vediamo quali sono le principali differenze tra Alice in Borderland e Squid game:

Paese di provenienza : Alice in Borderland è girata in Giappone, Squid game in Corea del sud;

: Alice in Borderland è girata in Giappone, Squid game in Corea del sud; Genere : la serie giapponese rientra nel genere distopico-fantascientifico; la serie sudcoreana rientra invece nel genere dispotico-drammatico. AiB ha tinte fantasy horror, Sg è invece ambientato in una società realistica e contemporanea;

: la serie giapponese rientra nel genere distopico-fantascientifico; la serie sudcoreana rientra invece nel genere dispotico-drammatico. AiB ha tinte fantasy horror, Sg è invece ambientato in una società realistica e contemporanea; Origine : Alice in Borderland è tratta dall’omonimo manga scritto e disegnato da Haro Asō. Squid game è stata scritta appositamente per la Tv;

: Alice in Borderland è tratta dall’omonimo manga scritto e disegnato da Haro Asō. Squid game è stata scritta appositamente per la Tv; Personaggi protagonisti : in AiB i personaggi sono meno approfonditi nelle storie e a tratti meno realistici rispetto a Sg. Dove invece rappresentano chiari spaccati della società;

: in AiB i personaggi sono meno approfonditi nelle storie e a tratti meno realistici rispetto a Sg. Dove invece rappresentano chiari spaccati della società; Scelta vs Imposizione : se in Squid game i gamer sono tali per scelta, spinti da esigenze economiche, in Alice in Borderland si sono ritrovati nel gioco loro malgrado, in maniera imposta;

: se in Squid game i gamer sono tali per scelta, spinti da esigenze economiche, in Alice in Borderland si sono ritrovati nel gioco loro malgrado, in maniera imposta; Numero episodi : se in entrambe le serie le serie totali sono 16, in quella giapponese sono equamente ripartite in 8 episodi per stagione. Invece, in Squid game troviamo 9 episodi nella prima stagione e 7 nella seconda.

: se in entrambe le serie le serie totali sono 16, in quella giapponese sono equamente ripartite in 8 episodi per stagione. Invece, in Squid game troviamo 9 episodi nella prima stagione e 7 nella seconda. Luogo di svolgimento : la serie giapponese si svolge all’aperto, in meno alla città o in edifici, lasciando comunque libertà di movimento ai gamer. La serie sudcoreana, invece, si svolge in una struttura al chiuso o all’aperto ma sempre recintata;

: la serie giapponese si svolge all’aperto, in meno alla città o in edifici, lasciando comunque libertà di movimento ai gamer. La serie sudcoreana, invece, si svolge in una struttura al chiuso o all’aperto ma sempre recintata; Scopo finale : se in Squid game si gioca per un lauto montepremi finale, in Alice in Borderland si gioca per salvarsi la vita;

: se in Squid game si gioca per un lauto montepremi finale, in Alice in Borderland si gioca per salvarsi la vita; Collaborazione Vs Last man standing: in Aib i giocatori possono collaborare tra loro e possono salvarsi in gruppo, in Sg possono anche talvolta collaborare ma sono consapevoli che alla fine resterà in vita solo uno.

Dove si può guardare Alice in Borderland?

Come Squid game, anche Alice in Borderland è disponibile esclusivamente su Netflix.

