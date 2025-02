Alice in Borderland 3: la trama potrebbe essere questa

Ecco la possibile trama di Alice in Borderland 3 e la possibile data di uscita dell’attesissima terza stagione della serie Netflix.

Quando esce la terza stagione di Alice in Borderland? Quale sarà la trama di Alice in Borderland 3? Se lo chiedono in molti, in particolare, chi ha amato questa stagione che per tanti rievoca un altro successo targato Netflix: Squid game. Per quanto, comunque, la serie giapponese sia uscita un anno prima rispetto a quest’ultima e che non mancano differenze tra le due.

Per quanto la seconda stagione sembrava aver messo fine alla coinvolgente storia di Alice in Borderland. Infatti, Netflix ha annunciato nel 2023 una terza stagione, spiazzando di fatto tutti. Mentre verso la fine dello scorso anno è stato annunciato l’inizio delle riprese.

C’è ancora tanto mistero riguardo la data di uscita, ma, soprattutto, su quale potrebbe essere la trama della terza stagione di Alice in Borderland. Di seguito proviamo a lanciare delle ipotesi ragionate.

Alice in Borderland 3 quando esce?

Purtroppo non c’è ancora una data precisa. Ad oggi, le fonti più accreditate parlano di un’uscita nel 2025. Ipoteticamente, a questo punto, almeno in autunno, dunque ottimisticamente da fine settembre in su. Più probabile nel mese di novembre o, perché no, nel periodo natalizio, come fatto per Squid game 2.

Qual è la trama della Terza stagione di Alice in Borderland?

Anche qui bisogna proseguire per ipotesi. Alcuni appassionati di Manga ipotizzano che la trama di Alice in Borderland 3 potrebbe attingere dal Manga Alice in Borderland RETRY. Di cosa parla?

Come si legge su J-Pop, troveremo il protagonista delle prime due stagioni, Ryohei Arisu, ormai essere diventato un uomo adulto. Un giorno si risveglia in una Shibuya traboccante di ogni forma di vita, tranne quella degli esseri umani. Gli torna così irrimediabilmente in mente quanto vissuto in passato da ragazzo e in effetti non ha tutti i torti: una voce annuncia l’inizio di un nuovo “game”! Per lui si ripete l’incubo.

Cosa significa il finale di Alice in Borderland 2?

La seconda stagione della fortunata serie giapponese si conclude con uno zoom sulla carta del Jolly (o Joker) rimasta la sola sul tavolo dopo che il vento ha spazzato via le altre carte.

Come spiega Itakon, il Joker nel manga Alice in Borderland era quindi responsabile di riportare nel mondo reale coloro che avevano scelto di non rimanere nelle Terre di confine. I quali si sono poi risvegliati in una clinica, sopravvissuti alla caduta di un meteorite. Dunque, la carta funge da traghettatrice dal Purgatorio alla vita.

