Alessandro Giuli, chi è il nuovo Ministro della cultura senza laurea

Vediamo la biografia di Alessandro Giuli, che ha preso il posto del dimissionario Gennaro Sangiuliano.

Tanto tuonò che piovve. Gennaro Sangiuliano ha rassegnato le sue dimissioni, dopo il Sexgate che lo ha travolto in questi giorni. Peccato. E’ stato, molto probabilmente, il miglior Ministro della cultura dalla Seconda Repubblica ad oggi (per quanto, comunque, non ci volesse tanto). Ad avvicendarlo Alessandro Giuli, giornalista di diverse testate di orientamento destrorso e conduttore nonché opinionista televisivo.

Condirettore del Foglio dal 2017, ricopriva attualmente il ruolo di direttore del Maxxi, incarico conferitogli proprio dal Sangiuliano. La sua scelta, afferma la Meloni, è in linea con il proseguo del rilancio della cultura italiana.

Ripercorriamo in breve la biografia di Alessandro Giuli.

Biografia e curriculum di Alessandro Giuli

Alessandro Giuli è nato a Roma il 27 settembre 1975. Come riporta Il Fatto quotidiano, dopo la militanza giovanile nel movimento di estrema destra Meridiano Zero e gli studi in Filosofia a La Sapienza (senza però mai laurearsi), inizia la carriera giornalistica per quotidiani locali, per passare poi a Il Foglio, dove diventerà come detto condirettore dal 2017. Altri quotidiani importanti per cui ha collaborato sono l’Inkiesta, Il Tempo, Libero e il Corriere dell’Umbria.

Approda in Tv sul finire degli “anni 10“, in alcune trasmissioni diventerà ospite fisso. E condurrà alcuni programmi su Raidue. Attivo anche nel mondo dell’editoria, ha pubblicato anche per Einaudi e Rizzoli.

E’ sposato con Valeria Falcioni, anch’ella giornalista, con cui ha avuto due figli.

Lo scontro Morgan-Sgarbi al Maxxi

Da presidente del Maxxi – il museo nazionale d’arte contemporanea – è stato anche protagonista di una polemica.

Da poco insediatosi, decise di inaugurare il programma estivo 2023 del Museo con un dialogo tra Vittorio Sgarbi e Morgan. Come immaginabile, il dibattito tra i due degenerò, sfociando anche anche in sessismo e volgarità, scatenando inevitabili polemiche. Giuli chiese scusa per l’accaduto.

Alessandro Giuli laurea

Come conferma il suo Curriculum reso pubblico sul sito del Maxxi, Alessandro Giuli non si è mai laureato.

Riporta comunque di aver sostenuto tutti gli esami presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università La Sapienza di Roma ma senza discutere la Tesi di Laurea. Tutto sommato, poteva andarci peggio. Anni fa ci capitò un Ministro dell’istruzione con la Terza media…

