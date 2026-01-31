Pubblicità

L’alchimia? Con la meccanica quantistica si può

Girolamo Castaldo
Una ricerca internazionale rivoluziona il settore dell’ingegneria Floquet, dimostrando l’efficienza delle quasiparticelle nel travestimento dei materiali

Trasformare il piombo in oro: il sogno di ogni alchimista del passato, che oggi sappiamo irrealizzabile… ma è davvero così? Senza puntare a simili imprese impossibili, di recente i fisici hanno scoperto come cambiare le proprietà fondamentali di un materiale grazie alla teoria di Floquet.

Formalizzata alla fine dell’800 ma impiegata allo scopo solo a partire dal 2009, essa suggerisce in che modo usare un impulso periodico — come quello di un laser, ad esempio — per “travestire” la struttura elettronica di un materiale, ottenendo risultati quali la trasformazione di un semiconduttore (che consente un moderato passaggio di corrente) in un superconduttore (che consente il passaggio di corrente senza alcuna dispersione).

Purtroppo ad oggi solo una manciata di esperimenti sono riusciti a dimostrare effetti Floquet e il settore è limitato dalla dipendenza dalla luce a intensità molto elevate, col forte rischio di vaporizzare il materiale pur di ottenere risultati comunque di breve durata. Ma ora le cose sono cambiate: un gruppo di ricerca internazionale è infatti riuscito a trovare un’alternativa quantistica molto più efficiente — i bizzarri eccitoni.

