Alberto Malesani: che fine ha fatto il Van Gaal italiano

Nelle nebbie della memoria calcistica riaffiora Alberto Malesani, che nel 2020 aveva annunciato il proprio ritiro.

Nato a Verona il 5 giugno 1954 e dopo una modesta carriera da calciatore, giocando in Promozione con l’Audace SME negli anni ’70, ha iniziato ad allenare nel 1990 sulla panchina del Chievo, facendosi subito notare per le sue originali idee tattiche concretizzate da buoni risultati sul campo.

Ha vissuto l’apice della sua carriera con il Parma alla fine di quel decennio: con lui i ducali hanno vinto: una Coppa Italia (1998-1999), una Coppa UEFA (1998-1999) e una Supercoppa italiana (1999). Poi il lento declino, registrando comunque un record: è l’allenatore che, insieme al compianto Carlo Mazzone, si è seduto su più diverse panchine nella storia della Serie A, ben 11.

Dopo aver acquistato un’azienda agricola nei primi anni 2000, l’ha venduta dopo vent’anni per ritirarsi a vita privata.

La carriera di Alberto Malesani

Alberto Malesani intraprende la carriera di calciatore nei primi anni ’70, ma non va oltre la Promozione e si ritira presto. E’ un centrocampista ma lento nei movimenti.

Il calcio sembra dunque non essere nel suo futuro professionale e così lavora alla Canon dove si occupa di gestione. Tuttavia, il Chievo Verona, piccola realtà veronese, vede in lui qualcosa e così gli affida la Primavera: sarà lui, insieme al Presidente Campedelli, a gettare le basi per quel piccolo miracolo calcistico chiamato Chievo.

Malesani ha idee tattiche innovative: gioca con il 3-4-3 ispirato a Van Gaal e a Cruijff, le sue squadre aggrediscono l’avversario impostando un gioco offensivo. Non abbandona l’azienda nipponica e, come racconta lui stesso:

Alla mattina lavoravo, poi andavo a Veronello e la sera tornavo in azienda

Poi, con la maturità, passerà al 4-3-1-2 e al 4-3-3. Passa alla Fiorentina nella stagione 1997-98, quella di Batistuta, Edmundo, Oliveira, Rui Costa, “Spadino” Robbiati. Quella Viola faceva divertire, giocava un calcio spregiudicato. Concluse il campionato con la squadra viola al 5º posto, con qualificazione in Coppa UEFA. Rui Costa passerà da trequartista a regista di centrocampo.

Passa al Parma nella stagione successiva, quello degli investimenti spregiudicati di Callisto Tanzi. Qui passa dal 343 al 3-4-1-2, con Veron a sostegno di due punte, e che punte: Chiesa e Crespo. Come detto, in Emilia vive il momento migliore della carriera, vincendo in 3 anni una Coppa Italia (1998-1999), una Coppa UEFA (1998-1999) e una Supercoppa italiana (1999). Il tutto nel giro di 100 giorni. Ma la società voleva di più, addirittura lo scudetto. Del resto, oltre a questi tre, c’erano anche Cannavaro, Thuram, il talentuoso ma problematico Mutu, Fuser e un giovanissimo Buffon.

Dal 2001 la sua carriera subisce una flessione e la fase discendente. Approda al Verona, dopo un girone d’andata esaltante, chiuso al settimo posto, viene contattato dal Milan. Galliani gli disse:

La seguiamo. Se nel girone di ritorno fa come nell’andata, ci risentiamo a fine stagione

Purtroppo, invece, il mio Verona crollò e al termine del campionato ci fu la retrocessione. Io non andai più al Milan, Ancelotti restò in rossonero e, l’anno successivo, vinse la Coppa dei Campioni a Manchester.

Sorte simile la stagione successiva al Modena, pure partita benissimo, ma dopo la quinta giornata la squadra inanellò una serie di risultati negativi tanto da essere esonerato a marzo. I gialloblu finiranno in B.

Le ultime esperienze

Da lì tante altre panchine, tra cui un’esperienza in Grecia al Panathinaikos (dove si ricorderà una focosa conferenza stampa). Ma, a parte una salvezza alla guida di un Bologna alle prese con un delicato momento societario, nel 2011.

L’ultima esperienza è al Sassuolo, per sostituire l’esonerato Eusebio Di Francesco. Ma dopo 5 sconfitte in 5 partite (contro Verona, Inter, Napoli, Lazio e Parma), venne esonerato dalla società neroverde, che al suo posto richiamò Di Francesco.

Alberto Malesani oggi che fine ha fatto?

Dopo sei anni senza allenare, si è ritirato definitivamente dal calcio nel 2020. All’inizio del 2023 vende l’azienda agricola acquistata vent’anni prima, ritirandosi definitivamente a vita privata alle soglie dei 70 anni.

