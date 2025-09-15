Alan Steel, la storia di Sergio Ciani

Ecco la storia di Sergio Ciani, che nel cinema utilizzò lo pseudonimo di Alan Steel, vestendo i panni di Ercole e Maciste.

Se diciamo Sergio Ciani, forse il nome non dirà niente a nessuno. Ma se già nominiamo Alan Steel, la memoria potrebbe tornare a un po’ di cultori del genere Peplum in auge tra la fine degli anni ’50 e quasi tutti gli anni ’60.

Sotto lo pseudonimo di Alan Steel, infatti, Sergio Ciani interpretò i famosi forzuti del genere, di origine ora biblica, ora fantastica, ora mitologica come Ercole, Maciste, Sansone e Ursus.

Ripercorriamo la sua storia.

La storia di Alan Steel, Sergio Ciani

Sergio Ciani nasce a Roma il 19 luglio 1931. Da ventenne si avvicina al culturismo, quando questa disciplina, sorta alla fine dell’800 in Prussia, inizia a prendere piede anche in Italia. Per poi raggiungere la popolarità mondiale a partire dagli anni ’70 grazie a personaggi come Arnold Schwarzenegger.

Assunto un fisico muscoloso, verso la fine degli anni ’50 decide di sfruttarlo per il Cinema. Nella fattispecie, per il genere Peplum che iniziava ad essere in ascesa.

Di cosa si tratta? Di un sottogenere cinematografico dei film storici in costume, che comprende sia il genere dei film d’azione sia quello fantastico, entrambi ambientati in contesti biblici o nel periodo della Grecia antica o della civiltà romana.

Nato a inizio ‘900, si consolida negli Stati Uniti d’America tra la fine degli anni quaranta e gli anni cinquanta. Mentre in Italia, come detto, soprattutto nel corso degli anni ’60.

Il nome deriva dalla parola greca, mutuata dal latino, che indica una tunica femminile greca: il peplo. Semplice ed economica da realizzare.

Esordisce così nel film Ercole e la regina di Lidia, di Pietro Francisci, del 1959. La pellicola è il seguito di un altro peplum, Le fatiche di Ercole, diretto l’anno precedente sempre da Francisci, che aveva riscosso grande successo in tutto il mondo. Se Ciani interpreta il personaggio di Megreo, protagonista di entrambi nel ruolo di Ercole sarà Steve Reeves, attore americano di origini scozzese, anch’egli body builder, nonché eletto Mister America nel 1947. Anch’egli fu attore protagonista di molti film del genere Peplum italiani, diventando l’attore più pagato d’Europa.

Si ritirerà però piuttosto presto, nel 1968, prima di tornare negli Stati Uniti e dedicarsi esclusivamente al body building e all’allevamento di cavalli. Fu molto attivo anche contro l’uso del doping nel culturismo. Ma torniamo ad Alan Steel.

I film con Alan Steel

Sergio Ciani assume lo pseudonimo americano Alan Steel, come facevano molti attori dell’epoca per darsi un tono internazionale. Alterna ruoli secondari o di antagonista, e sarà con “Zorro contro Maciste“, regia di Umberto Lenzi (1963), che avrà il primo ruolo da protagonista insieme a Pierre Brice nei panni di Zorro. Particolare il film “Ercole, Sansone, Maciste e Ursus gli invincibili“, regia di Giorgio Capitani (1964), una sorta di Avengers ante litteram.

Il genere Peplum dura però solo qualche anno e a partire dal 1966 è impegnato in film di poco conto tra western, poliziottesco drammatico e costume. Veste anche i panni di un muscoloso Robin Hood in “Storia di arcieri, pugni e occhi neri“, del 1976, diretto da Tonino Ricci.

L’ultimo film è “Baby Love“, regia di Rino Di Silvestro (1979).

Alan Steel com’è morto?

Lasciato il mondo del cinema, nel 2001 è protagonista di un increscioso episodio: venne denunciato per truffa, dopo essersi spacciato per un magistrato nel paese di Monteflavio, provincia di Roma.

Si ritira ad Ostia, dove trascorre spesso le giornate con gli amici al Bar e tabaccheria di via delle Gondole. Magari raccontando di quando era un Divo del cinema italiano sotto il nome di Alan Steel.

Sergio Ciani muore nel sonno il 5 settembre 2015.

