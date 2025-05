Agostina Belli: bella ma sfortunata

Ripercorriamo la storia di Agostina Belli, i suoi film e le tante vicissitudini che ha vissuto nella sua vita.

Fama e successo, spesso, non vanno di pari passo con felicità e fortuna. Ciò vale anche, e forse soprattutto, per gli attori. Visti come entità superiori da idolatrare, belli e talentuosi come sono, con una vita mondana che tutti vorrebbero fare. Ma che poi, nel retroscena della propria vita, nascondono fragilità e sventure. Talvolta segnanti in modo irrimediabile.

In questa sede invece parliamo di Agostina Belli, pseudonimo di Agostina Maria Magnoni, la cui carriera di attrice è stata messa a dura prova da diversi eventi, anche quando sembrava finalmente aver spiccato il volo. Del resto, la sua esistenza fu complicata fin dall’infanzia. Eppure, negli anni 70 era arrivata a contendersi il ruolo di sex symbol con Laura Antonelli.

Di seguito ripercorriamo la sua storia.

Le origini di Agostina Belli

All’anagrafe Agostina Maria Magnoni, per parenti e amici Mariuccia, Agostina Belli nasce a Milano il 13 aprile 1949 e vive i primi anni della sua vita nel quartiere del Giambellino, reso celebre da Giorgio Gaber.

Erano gli anni difficili del dopoguerra, anche per quella che sarà la capitale morale della nascente Repubblica italiana. Il padre è Domenico Magnoni, artigiano, mentre la madre è Adele Margherita Dossena, titolare di una pensione in via Copernico, nei pressi della Stazione Centrale di Milano. La quale finirà agli onori della cronaca nera poiché nel 1970 fu vittima di un delitto rimasto irrisolto. Uno dei tanti episodi che, in negativo, influenzeranno la sua esistenza.

Mariuccia sogna di fare l’attrice e ne avrebbe tutti i presupposti: viso dai lineamenti gentili, impreziosito da splendidi occhi azzurri capaci di perforare lo schermo. Ma anche dotata di un carattere spigliato e allegro.

Il padre però si mette di traverso, complici anche le ristrettezze economiche. Dopo tre anni di scuola professionale s’impiega come segretaria d’azienda alla Rinascente, ma il suo carattere indipendente e ribelle non è adatto a sopportare il lavoro subordinato, gli orari da rispettare e un cartellino da timbrare ogni giorno. E così opta per un lavoro più libero e conforme alle proprie caratteristiche fisiche e caratteriali: diventa rappresentante porta a porta di enciclopedie per un’altra realtà importante meneghina: la casa editrice Mondadori.

L’esordio al Cinema

Ma il pallino del Cinema resta. E così coglie al volo un’occasione che si presenta proprio a Milano nel gennaio 1968: Carlo Lizzani sta per girare “Banditi a Milano”, un instant movie ispirato a una rapina della banda Cavallero avvenuta il 25 settembre 1967 ai danni del Banco di Napoli. Banda che sarà inseguita dalle volanti della polizia per le vie cittadine e durante la fuga i rapinatori lasciano sul terreno tre morti più un quarto deceduto nei giorni successivi. Una storia di banditi da pellicola.

E così, su consiglio di un’amica, come avviene spesso in questi casi, invia alla produzione una sua foto tessera che finisce nelle mani del regista. Così viene scelta per un piccolo ruolo: quello di un ostaggio. L’esordio è di quelli importanti, visto che nei panni di Cavallero troviamo il grande Gian Maria Volontè. Nel cast troviamo anche Tomas Milian.

Tuttavia, dopo quella prima esperienza, nei mesi successivi lavora come principalmente come fotomodella. Mentre come interprete deve accontentarsi delle pubblicità di Carosello.

Gli anni 70 tra successi e drammi

Negli anni successivi la carriera spicca finalmente il volo: sceglie il nome d’arte di Agostina Belli e si trasferisce a Roma per intraprendere definitivamente la professione di attrice. Il regista Mario Amendola la sceglie per “Il terribile ispettore”, prima pellicola da protagonista per Paolo Villaggio, all’epoca proveniente dal cabaret. Dopo aver partecipato a “Angeli senza Paradiso”, con il giovanissimo Al Bano nei panni improbabili di Franz Schubert, l’attrice deve affrontare un periodo molto difficile della sua vita.

Prima è investita da un’auto in una strada milanese, incidente che la costringe a una lunga degenza all’ospedale, e poi, nel febbraio 1970, lo choc per l’assassinio della madre anticipato nell’incipit. Nonostante ciò, Agostina riesce a riprendersi e il triennio 1970-1973 la vede su diversi set cinematografici al fianco di attori stranieri importanti: “Il caso Venere privata” con Bruno Cremer; “Revolver” con Oliver Reed; “Barbablù” con Richard Burton; “Un taxi color malva” con Philippe

Nuaré, Fred Aster e Charlotte Rampling; “Il genio” con Yves Montand e “Holocaust 2000” con Kirk Daglas.

Il successo presso il grande pubblico lo raggiunge però grazie alla commedia di Lina Wertmuller

“Mimì metallurgico ferito nell’onore”, con Giancarlo Giannini. Qui interpreta Rosalia, la moglie catanese infedele dell’operaio immigrato a Torino. E’ qui che diventa definitivamente un’icona di bellezza e desiderabilità da parte del pubblico maschile.

Tuttavia, nel 1973 arriva per lei un’altra sventura: è coinvolta in un grave incidente sul set di “Sepolta viva” di Aldo Lado, tratto dal romanzo omonimo di Carolina Invernizio, dove rischia di morire per

annegamento nel locale invaso dall’acqua nel quale è immersa. Il titolo del film, dunque, rischiava di diventare tragicamente profetico.

Il suo carattere forte gli consente però di andare avanti. E per lei arrivano anche i primi riconoscimenti importanti: nel ‘74 vince il Globo d’oro per “Il piatto piange” per la regia di Paolo Nuzzi, tratto dal romanzo di Pietro Chiara. Mentre Dino Risi la sceglie per “Profumo di

donna” al fianco del gigante Vittorio Gassman nel ruolo di Sara, una giovane napoletana innamorata e non corrisposta dal capitano Consolo che ha perso la vista in un incidente. Pellicola che sarà anche oggetto di un remake con il grande Al Pacino e che vede anche nel cast Alessandro Momo, scomparso a soli 17 anni per un incidente in moto.

E ancora: vince il David di Donatello in “Telefoni bianchi”, sempre di Risi, nei panni di una cameriera veneziana decisa a sfondare nel cinema durante il periodo fascista. La pellicola accolta male in Italia ottiene invece successo in Francia. Seguono “Cara sposa” del 1976 di Campanile con Johnny Dorelli, che le consente di sfoderare in parallelo alla sua oggettiva bellezza, anche una “vis comica” notevole, che purtroppo per lei resterà solo un caso isolato. In questo periodo posa anche senza veli per l’edizione italiana di Playboy.

Il decennio si chiude con diverse pellicole internazionali. E con esso, si conclude anche il periodo d’oro della sua carriera.

Il declino

All’inizio degli anni Ottanta arriva improvvisamente il declino e le vengono offerte solo parti di scarso interesse. Superati i trent’anni, il cinema italiano le ha ormai voltato inspiegabilmente le spalle.

Dopo una lunga serie di film trascurabili, culminata con “L’urlo della verità“, regia di Stelvio Massi, del 1992, dovranno passare altri 14 anni per rivederla sul grande schermo. Ma riprende dove ha interrotto, con una pellicola di poco conto: “Uno su due“, regia di Eugenio Cappuccio (2006), seguito nello stesso anno da I giorni perduti, regia di Bruno Gaburro (2006).

Nel 2007 ha partecipato nel ruolo di se stessa a Natural Born Star, un documentario di Even Benestad che racconta il periodo d’oro e il declino dell’ex compagno Fred Robsahm.

L’ultimo film in cui recita è “Amore che vieni amore che vai“, regia di Daniele Costantini (2008).

Tra gli anni 80 e 90 farà anche capolino in televisione, tra varietà e mini serie.

