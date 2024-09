Cos’è l’afantasia, l’assenza di immagini mentali

Fenomeno iniziato a studiare solo di recente, permangono molti dubbi, ma non suscita preoccupazioni nella comunità scientifica

Oggi vi propongo di partecipare a un semplice esperimento: chiudete gli occhi e immaginate una mela. Fatto? Bene, adesso valutate quanto è vivida l’immagine mentale che avete creato.

Siete riuscite/i a visualizzare la mela praticamente come se fosse davvero davanti a voi? O magari vi è sembrata più una sorta di fioco ologramma? Oppure non siete proprio state/i in grado di vedere niente?

Se vi riconoscete in quest’ultimo gruppo, probabilmente sarete un po’ confuse/i: “com’è possibile visualizzare qualcosa nella propria mente?”, mi direte. Niente paura: fate semplicemente parte di una percentuale compresa tra l’1 e il 4% della popolazione che è priva di immagini mentali, a causa di un fenomeno noto come afantasia.

