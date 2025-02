Entrare in Aeronautica militare: come fare, requisiti, stipendio

Vediamo come si entra in aeronautica militare, qual è lo stipendio, quali sono i requisiti richiesti, dove trovare i concorsi, se conviene.

L’aeronautica militare costituisce una delle quattro forze armate italiane, preposta alla difesa dello spazio aereo nazionale. Le altre sono l’Arma dei carabinieri, l’Esercito Italiano e la Marina Militare. Ciascuno con propri compiti distinti e separati. E’ stata costituita il 28 marzo 1923, sebbene fino al 17 giugno 1946 si chiamasse Regia Aeronautica ed esistesse una prima forma fin dopo l’Unità d’Italia.

Per entrare in aeronautica militare occorrono determinati requisiti e bisogna seguire un iter selettivo che passa per i concorsi pubblici, banditi periodicamente.

Di seguito vediamo come si entra in aeronautica militare, quali sono i requisiti, dove trovare i concorsi, quali sono le prove da superare, qual è lo stipendio e altre informazioni utili.

Cosa fa l’aeronautica militare?

Di cosa si occupa l’Aeronautica? In estrema sintesi, è delegata alla difesa dello spazio aereo nazionale attraverso operazioni aeree di attacco, ricerca e soccorso. Non mancano poi attività parallele legate a studi, ricerche e sperimentazioni in campo aerospaziale e meteorologico.

In situazioni speciali di crisi, anche di livello mondiale, può fornire sostegno e supporto nelle zone colpite da calamità naturali o pandemie. Così come offrire supporto per il trasporto di organi ai fini di un trapianto o di malati gravi.

Pertanto, l’aeronautica ha sia una funzione militare che civile.

In base al ramo operativo, l’organigramma si divide così:

Arma Aeronautica

Corpo del Genio Aeronautico

Corpo di Commissariato Aeronautico

Corpo Sanitario Aeronautico

Ancora, il personale dell’Aeronautica Militare è suddiviso anche esso, come quello delle altre Forze armate, in

Ufficiali

Sottufficiali

Graduati

Militari di Truppa

Come si entra in aeronautica militare?

I percorsi principali per entrare in aeronautica militare sono 2:

Concorso Pubblico per Volontari in Ferma prefissata di un anno;

Concorso Pubblico per l’Accademia Aeronautica.

Concorso pubblico per VFP1: come funziona

Partiamo dai Volontari in Ferma Prefissata, che prevede una valutazione dei titoli di merito, l’accertamento dei requisiti di idoneità psicofisica e attitudinale e una prove di efficienza fisica. Non mancano poi esami di valutazione della personalità, colloqui psicologici, visite mediche e prove per dimostrare la prestanza fisica. Il tutto, per stabilire l’idoneità psico-fisica al servizio.

Se si supera la selezione, si dovrà poi sostenere un corso di addestramento nella Scuola Volontari di Truppa dell’Aeronautica Militare (SVTAM). Poi si passerà a operare con i mezzi tecnologici utilizzati dalle Forze Armate. Una volta entrati effettivamente nell’arma dell’Aeronautica militare, si potrà poi fare carriera negli anni.

Concorso pubblico per l’Accademia Militare: come funziona

La seconda opzione è quella di iscriversi alla prima classe dell’Accademia Aeronautica, ma anche qui occorrerà passare per un concorso pubblico. Occorrerà superare prove scritte di cultura, una prova orale di matematica, accertamenti attitudinali, comportamentali e psicofisici e prove di efficienza fisica.

Si entrerà così negli Allievi Ufficiali, che permetterà di partecipare a un ciclo di lezioni ed esercitazioni di volo. Bisognerà poi conseguire il brevetto di pilota d’aliante con un ulteriore addestramento e il brevetto di pilota militare presso scuole di volo apposite.

La parte pratica è affiancata da una parte teorica, tramite la quale si conseguirà una vera e propria laurea triennale e magistrale. Sarà possibile acquisire un titolo accademico tra i seguenti indirizzi:

Gestione dei Sistemi Aerospaziali per la Difesa;

Un ramo di Ingegneria tra Aerospaziale, Civile, Elettronica o Telecomunicazioni;

Giurisprudenza;

Medicina e Chirurgia.

A corredo della formazione teorico-pratica, l’allievo acquisirà anche competenze in lingua inglese, sopravvivenza e sport.

Quali sono i requisiti per entrare in Aeronautica militare

Dividiamo i requisiti sempre in base alle due opzioni per entrare in Aeronautica militare

Requisiti per accedere al Concorso VFP1 Aeronautica

L’elenco seguente va preso come indicativo e non esaustivo o aggiornato al momento della lettura (meglio dunque sempre aggiornarsi sui siti ufficiali):

cittadinanza italiana;

godimento dei diritti civili e politici;

età tra i 18 e i 24 anni;

diploma di licenza media;

non aver ricevuto una condanna per delitti non colposi e non essere imputato o imputata in procedimenti penali;

non essere stato destituito o destituita da impieghi in una pubblica amministrazione. Oppure prosciolto o prosciolta da un precedente arruolamento nelle Forze Armate o di Polizia

aver tenuto una condotta incensurabile;

avere l’idoneità psico-fisica e attitudinale;

risultare negativi ai test per abuso di alcool e uso di sostanze stupefacenti.

Requisiti per accedere all’Accademia Aeronautica

Anche qui vale quanto detto in precedenza: l’elenco seguente va preso come indicativo e non esaustivo o aggiornato al momento della lettura (meglio dunque sempre aggiornarsi sui siti ufficiali):

età compresa tra i 17 e i 21 anni

cittadinanza italiana

diploma di durata quinquennale

godimento dei diritti civili e politici

se minorenne, avere il consenso di genitori o chi ne fa le veci

non essere stati destituiti o destituite da incarichi presso una pubblica amministrazione. Oppure prosciolti o prosciolte da un precedente arruolamento in un’altra Accademia. O un Istituto di formazione delle Forze Armate per motivi disciplinari e di inattitudine alla vita militare

essere idonei o idonee dal punto di vista fisico, sanitario, attitudinale e possedere le qualità morali e di condotta richieste.

Dove trovare i concorsi per entrare in Aeronautica Militare?

Il canale migliore per trovare i concorsi banditi per entrare in Aeronautica Militare è il sito ufficiale. E’ possibile poi trovare informazioni e news anche su siti specializzati come Concorsando ad esempio e, ovviamente, sulla Gazzetta ufficiale. In genere, sono banditi tra novembre e dicembre.

Quali sono le prove da superare per entrare in Aeronautica militare?

Le prove da superare per VfP1 sono:

Valutazione Titoli di Merito;

Prove di Efficienza Fisica;

Accertamenti Fisio-Psico-Attitudinali;

Accertamenti Psico-Fisici e Attitudinali per il settore d’impiego “COMOS (STOS/Incursori)”;

Prove di Efficienza Fisica per il settore d’impiego “COMOS (STOS/Incursori)”.

Le prove da superare per entrare in Accademia invece sono:

prova scritta di preselezione e prova di conoscenza della lingua inglese;

accertamenti psicofisici;

prova scritta di selezione culturale in biologia, chimica e fisica (per i soli concorrenti per il Corpo Sanitario);

prove di efficienza fisica;

accertamenti attitudinali e comportamentali;

componimento breve in lingua italiana;

prova orale di matematica.

Come diventare Maresciallo dell’Aeronautica: requisiti e prove

Per il grado di Sottufficiali, dunque Maresciallo dell’Aeronautica, per quanto concerne la posizione di Allievi, uno dei bandi maggiormente attenzionato e pubblicato in genere tra i mesi di marzo e aprile, i requisiti sono:

avere la cittadinanza italiana;

godere dei diritti civili e politici;

età: aver compiuto il 17° anno di età e non aver superato il giorno di compimento del 26° anno di età alla data di scadenza del termine di presentazione delle domanda. Oppure non aver superato il giorno di compimento del 28° anno di età se si ha già prestato servizio militare obbligatorio o volontario;

titolo di studio: aver conseguito o essere in grado di conseguire entro l’anno solare di pubblicazione del bando un diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale (diploma di maturità) o quadriennale integrato dal corso annuale, previsto per l’ammissione ai corsi universitari.

Per quanto riguarda le prove da superare, troviamo:

verifica delle competenze culturali e intellettive;

accertamento dell’idoneità psico–fisica;

tirocinio (Accertamento dell’idoneità attitudinale e Prove di verifica dell’efficienza fisica);

valutazione dei titoli di merito.

VFT Aeronautica (ex VFP4): requisiti e prove

Al momento della scrittura, questa formula è in via sperimentale. Parliamo dei Volontari in Ferma Triennale Aeronautica, il cui primo bando viene pubblicato per la prima volta nel 2025.

La differenza con la vecchia formula VFP4 Aeronautica è che la VFT Aeronautica dura un anno in meno, quindi ha durata triennale.

Per quanto riguarda i requisiti, occorrerà aver portato a termine il percorso da VFI Aeronautica e avere un diploma di istruzione secondaria di primo grado (ex scuola media inferiore), requisito già richiesto per partecipare al concorso VFI Aeronautica.

Qual è lo stipendio in Aeronautica militare?

Secondo una stima riportata da Nissolini corsi, lo stipendio tipo diviso per ruoli in Aeronautica è:

VFI Aeronautica: circa 1170€;

VFP4 Aeronautica: circa 1400€ lordi al mese;

Maresciallo Aeronautica: circa i 23mila euro lordi annuali;

Ufficiale Aeronautica: circa 25mila euro lordi annui.

Conviene lavorare in Aeronautica militare?

Il percorso per entrare in aeronautica militare è piuttosto lungo e impegnativo. Occorre vantare un forte senso delle istituzioni.

Le mansioni che si possono ricoprire sono diverse e vanno oltre lo stereotipo del volo. Quest’arma si occupa anche di studio, ricerca, supporto ai civili in caso di calamità o altri eventi.

Lo stipendio una volta diventati di ruolo è buono e consente una certa tranquillità economica per il futuro.

Conclusioni

