Brasile, su aereo precipitato presenti 8 oncologi: dovevano partecipare a una conferenza sul cancro/vaccini

Non c’è correlazione, si dirà. Un’esclamazione sentita tante volte quando una persona è morta senza apparente motivo, eppure, poco prima si era sottoposta al vaccino contro il Covid-19 basato su mRNA. Morti immediate, altre avvenute dopo pochi mesi. Oppure problematiche emerse dopo il siero. E che sarà pure utilizzata per il caso dell’aereo precipitato a San Paolo, Brasile.

Cosa c’entra il vaccino Covid rispetto a quello che sembra un normalissimo incidente aereo, come tanti che funestano il traffico aereo? Che a bordo c’erano 8 oncologi tra i 68 passeggeri.

Inizialmente avrebbero dovuto essere 15, ma 7 dottori hanno cambiato il volo per un decollo anticipato quel giorno. Informati? Fatto sta che questi dottori erano in viaggio verso San Paolo per partecipare a una conferenza sul cancro/vaccini chiamata SBTMO 2024, dove SBTMO sta per

Brazilian Society of Bone Marrow Transplantation and Cellular Therapy.

Stabilisce standard volontari e programmi di accreditamento per la terapia cellulare. Detto più semplice, decidono cosa è considerato vero o falso in quel campo del cancro. Se viene suggerito un trattamento o una cura, decidono se è accreditato, il che determina se il trattamento o la cura possono essere utilizzati.

Aereo precipitato in Brasile per evitare rivelazioni sul Covid?

Come riporta Maurizio Blondet, i medici in viaggio dovevano partecipare un convegno medico sul covid per denunciarne la truffa e il complotto posti in essere per tagliare le libertà individuali e giungere all’imposizione dei vaccini covid.

Fatto inquietante è che l’aereo è precipitato con entrambi i motori spenti, come bloccati tramite un timer a distanza o sabotati da un timer.

Su Twitter non manca un confronto con quanto accaduto all’aereo Malaysia Airlines MH17, sul quale viaggiavano almeno 100 ricercatori dediti alla cura dell’AIDS (ne parlò anche The Guardian). L’aereo precipitò in terra ucraina nel 2014 e si diede la colpa a Putin. Come al solito.

Questo episodio riporta alla mente quanto accaduto ad altri medici che hanno cercato di ristabilire la verità cu Covid-19 e vaccini. Si pensi a Montagnier o a De Donno.

