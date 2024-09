Il Lockdown ha accelerato l’invecchiamento del cervello negli adolescenti

Una ricerca dell’Università di Washington di Seattle ha posto in evidenza la relazione tra lockdown e danni al cervello negli adolescenti.

Prosegue la conta dei danni provocati dal Lockdown, a cui siamo stati sottoposti dal 2020 al 2022. Quando, per un virus che risultava fatale nel 93% dei casi solo in persone con 3-4 patologie e Over 90, ci hanno chiuso in casa. Soprattutto perché la Sanità pubblica e la Medicina di prossimità sono state ridotte all’osso. Quindi si è scelta la strada più semplice, con tutte le conseguenze psicologiche, immunologiche e neurologiche, che questo ha comportato.

Una ricerca coordinata dall’Università di Washington a Seattle, pubblicata sulla rivista Proceedings of the National Academy of Sciences, ha fatto emergere che la pandemia Covid e i lockdown hanno fatto ‘invecchiare’ prematuramente i cervelli degli adolescenti.

Come il Lockdown ha fatto invecchiare il cervello degli adolescenti

Come riporta Contropiano, gli effetti si notano in particolare tra le ragazze, dove è stato registrato uno sviluppo accelerato in media di 4,2 anni rispetto all’età anagrafica, di 1,4 anni tra i maschi.

Patricia Kuhl – una delle autrici dello studio – ha spiegato che questo risultato è stato derivato dalla misurazione dello spessore della corteccia cerebrale, che si assottiglia naturalmente col passare degli anni. Stress cronico e altri problemi accelerano l’assottigliarsi, proprio come è accaduto col Covid-19.

Ciò può portare alla più facile emersione di patologie neuropsichiatriche e comportamentali. A partire da dati raccolti a partire dal 2018 su 160 ragazzi, gli esami eseguiti nel 2021 hanno registrato un assottigliamento eccessivo della corteccia cerebrale, rispetto ai modelli di riferimento.

L’assottigliamento ha riguardato in maniera estensiva la corteccia cerebrale nelle ragazze, mentre nei ragazzi è stato limitato alla corteccia visiva. Questa differenza potrebbe essere legata al diverso valore delle relazioni sociali per questi due gruppi.

Di qui, i ricercatori hanno meglio spiegato i danni provocati dal Lockdown negli adolescenti:

l’adolescenza è un periodo di radicali cambiamenti nello sviluppo emotivo, comportamentale e sociale

Come non bastassero i danni provocati agli adolescenti dai vaccini…

