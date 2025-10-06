Action: cosa vende, chi c’è dietro e perché i prezzi sono così bassi

Action è un discount non alimentare nato nel 1993. Vediamo cosa vende, perché ha i prezzi così bassi e dove trovare i negozi.

Action è un discount non alimentare sempre più presente in Italia, da Nord a Sud. Con una crescita rapida ed esponenziale, che sta portando la costante apertura di nuovi store. A gestirlo è la società britannica 3i, un’azienda multinazionale di private equity e venture capital con sede a Londra. Il primo negozio è stato aperto in Olanda nel 1993, mentre in Italia nel 2001.

Oggi conta oltre 3.000 negozi, con un parco prodotti che vanta oltre 6.000 unità, di cui solo 1/3 fisso mentre 2/3 cambiano costantemente, con 150 nuovi prodotti introdotti ogni settimana. Vasta anche la varietà della merce, che si suddivide in ben 14 categorie diverse. E sono anche due su tre i prodotti che costano meno di 2 euro.

Non mancano prodotti a cadenza periodica afferenti alle festività, come Natale, Pasqua, Halloween, ecc.

Ricorrente è anche il numero 14: infatti, è il medesimo numero di paesi in cui Action è presente, servendo così 8 milioni di clienti online e 14 milioni nei negozi fisici. I numeri di dipendenti sono 80 mila in totale, provenienti da 166 nazionalità diverse.

Chi è il proprietario di Action?

La proprietaria di Action è 3i Group plc, una multinazionale di private equity e venture capital con sede a Londra. E’ quotata alla Borsa di Londra dal 1994 ed fa parte dell’indice FTSE 100.

Nata nel 1945, per una iniziativa congiunta di più attori finanziari britannici:

la Industrial and Commercial Finance Corporation (ICFC);

la Banca d’Inghilterra;

alcune tra le principali banche britanniche.

Lo scopo era quello di fornire finanziamenti di investimento a lungo termine per le piccole e medie imprese, al fine di aiutarle a risollevarsi dalla disastrosa Seconda guerra mondiale. Del resto, le PMI facevano fatica a ottenere prestiti dalle banche nel medio e lungo termine.

Dopo anni di costante espansione, nel 1983 la compagnia fu ribattezzata Investors in Industry (III), comunemente nota come 3i. Diventando poi 3i Group nel 1987 quando le banche hanno venduto le loro partecipazioni per formare una S.P.A.

Sulla Home page della società è possibile visualizzare tutte le controllate in scorrimento.

Cosa vende Action?

Sono ben 14 le categorie di prodotti venduti da Action, come:

Casa

Cucina

Casalinghi

Scuola e ufficio

Hobby

Fai da te

Giocattoli

Giardino

Viaggi

Bellezza e cura del corpo

Alimenti e bevande

Elettronica

Moda

Sport

Animali domestici

Perché i prezzi di Action sono così bassi?

Action riesce a mantenere bassi i propri prezzi, a dispetto di una qualità discreta, poiché basa il proprio magazzino su un quantitativo considerevole di prodotti, acquistandoli all’ingrosso, con un ricambio continuo. La società punta ad essere efficiente nella gestione dell’assortimento, della logistica e della vendita⁠.

Interessante poi la Promozione della settimana, con la quale vengono selezionati settimanalmente dei prodotti super scontati.

La prima sede è stata aperta a Enkhuizen, una città di circa 18mila abitanti, a Nord dei Paesi Bassi, nel 1993. Dal 2005 inizia l’espansione all’estero, dapprima nei paesi del centro Europa: nel confinante Belgio, poi in Germania, Francia, Lussemburgo, Polonia, Repubblica ceca.

L’Italia è il primo paese del sud Europa, con la prima sede Action aperta nell’aprile 2021 a Vanzaghello, in provincia di Milano. Poi toccherà ad altri paesi del vecchio continente.

Dove si trovano i negozi Action in Italia?

Sul sito del discount è possibile trovare il negozio più vicino, digitando il nome della città o inserendo la propria posizione.

