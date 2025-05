Bere acqua alcalina fa bene? I presunti benefici e i potenziali rischi

Vediamo cos’è l’acqua alcalina, come si ottiene, quali sono i presunti benefici e i potenziali rischi, se è una bufala.

Bere acqua alcalina è una pratica che si sta sempre più diffondendo, anche grazie ai tanti post sui Social, in primis TikTok, pubblicati da esperti o presunti tali. Si tratta di un’acqua che si differenzia dall’acqua che sgorga dal rubinetto o quella minerale che siamo soliti acquistare in bottiglia, giacché ha un pH più elevato, generalmente compreso tra 7 e 9,5. Per arrivare a ciò si utilizza un ionizzatore, un macchinario in grado di modificare la composizione chimica dell’acqua.

I benefici dell’acqua alcalina sono però definibili presunti, poiché non esistono evidenze scientifiche ma reggono su esperimenti e ricerche di portata limitata. Tra questi, sono spesso decantati il rallentamento del processo di invecchiamento, un incremento di energia, miglioramento o conservazione della propria fertilità, addirittura una capacità di prevenire malattie come il cancro.

Un potenziale elisir di lunga vita dunque, che però cela anche dei rischi non di poco conto. Su tutti, oltre a diverse forme di malessere neurologico e digestivo, anche problemi come un disequilibrio elettrolitico nell’organismo. Il quale può avere anche ripercussioni gravi sul proprio organismo.

Cos’è l’acqua alcalina

L’aspetto principale da comprendere quando si parla di acqua alcalina è il concetto di pH. Quest’ultimo è un valore che misura l’acidità o l’alcalinità di qualsiasi sostanza o soluzione.

Si regge su una scala compresa in un intervallo numerico tra 0 e 14, dove 7 è il livello neutro ed è considerato quello ottimale. Ai due estremi, troviamo livelli molto acidi (1) e molto alcalini (14).

L’acqua alcalina si definisce tale poiché può arrivare a sfiorare il valore di 10 e per ottenere ciò viene utilizzato un dispositivo chiamato ionizzatore. Il quale serve per produrre acqua in bottiglia oppure può essere utilizzato in casa applicandolo al rubinetto. E’ in grado di alterare la composizione chimica dell’acqua. Tuttavia, può anche esistere in natura, senza subire trattamenti.

Tipi di acqua alcalina

Esistono 2 tipi di acqua alcalina:

Artificiale:‌ acqua di rubinetto filtrata tramite uno ionizzatore elettrico. Parliamo di processo chiamato elettrolisi, tramite il quale le molecole acide e le molecole alcaline presenti nell’acqua vengono separate; Minerale o di sorgente:‌ in questo caso, parliamo di acqua alcalina presente in natura. Infatti, l’oro blu subisce un processo di alcalinizzazione durante il trasporto sulle rocce e il terreno, raccogliendo vari minerali che ne influenzano il pH. Raccoglie durante il suo percorso minerali come calcio, silice, potassio, magnesio e bicarbonato.

Quali sono le bevande alcaline

A parte l’acqua, in commercio esistono anche delle bevande alcaline, come:

tisane

acqua di cocco

succhi verdi

ecc.

Quali sono i benefici dell’acqua alcalina?

I benefici di bere acqua alcalina sono definibili presunti, poiché non hanno ottenuto il beneplacito e il riconoscimento ufficiale della Comunità scientifica. Esistono ricerche con campioni limitati e singoli esperimenti.

Tra questi troviamo (i verbi vanno intesi al condizionale per le ragioni di cui sopra):

riduce il reflusso acido;

migliora la conservazione delle ossa;

migliora lo stato di idratazione e favorisce l’utilizzo dell’acido lattico. Non a caso, viene consigliato da molti personal trainer o frequentatori di palestre;

aiuta le donne in menopausa;

regola la pressione arteriosa;

regola i valori della glicemia nel sangue;

aiuta a dormire meglio;

previene il cancro;

previene malattie neurodegenerative come l’Alzheimer;

risolve i problemi legati alla fertilità o ne consente la buona conservazione.

Bere acqua alcalina fa male? I rischi

Gli effetti negativi dell’acqua alcalina sull’organismo, a parte particolari condizioni di salute già problematiche, sono direttamente collegate all’abuso quotidiano che se ne fa. Infatti, dire che fa male a prescindere può essere un’affermazione troppo tranchant, ma molti esperti mettono in guardia su alcune controindicazioni in quanto bere acqua con un pH elevato può alterare il normale pH del corpo.

Si va da sensazioni di malessere come:

confusione

nausea

vomito

tremori alle mani

contrazioni muscolari

formicolio al viso, alle mani o ai piedi.

Inoltre, abusare di acqua alcalina può compromettere l’equilibrio elettrolitico del proprio organismo. Gli elettroliti – come sodio, potassio, calcio, cloro e magnesio – sono minerali con carica elettrica che regolano funzioni vitali come il mantenimento della pressione osmotica, il pH del sangue e la distribuzione dei liquidi.

La conseguenza principale di ciò è che potrebbe comportare:

alterazioni della funzione nervosa e muscolare;

problemi cardiaci;

alterazioni del pH del sangue;

disidratazione o iperidratazione.

L’acqua alcalina è una bufala?

Non esistono prove scientifiche su alcuni presunti benefici dell’acqua alcalina. Per esempio, non è necessario bere acqua alcalina per bilanciare il pH del corpo. L’organismo ha già dei meccanismi interni di regolazione del pH e si può intervenire solo laddove ci siano disfunzioni organiche.

Non esistono studi scientifici che confermino che questo liquido possa prevenire o curare il cancro o altre malattie croniche. Mettere in giro certe voci può essere solo potenzialmente pericoloso e fa leva su paure generalizzate.

Non esistono prove scientifiche anche per quanto riguarda la promessa che possa prevenire l’Alzheimer.

Un’altra bufala, da smentire con una prova contraria scientifica, è che aiuti a migliorare la propria fertilità o a preservarla nel tempo.

Ecco alcuni interessanti studi scientifici o articoli che smentiscono i presunti benefici dell’acqua alcalina:

Studio dell’Università di Bologna che smentisce il fatto che il pH dell’acqua ingerita non influisce significativamente sull’ equilibrio acido-base del corpo , che è regolato da sistemi tampone naturali;

che smentisce il fatto che il pH dell’acqua ingerita non influisce significativamente sull’ , che è regolato da Articolo del la Fondazione Umberto Veronesi che sottolinea come l’acido gastrico neutralizza rapidamente il pH alcalino durante la digestione, annullando eventuali effetti;

che sottolinea come durante la digestione, annullando eventuali effetti; Articolo dell’International Journal of Allied Health Sciences che evidenzia come le prove attualmente disponibili sono limitate e spesso inconcludenti a causa di campioni ridotti, metodologie dubbie o risultati difficili da generalizzare;

che evidenzia come a causa di campioni ridotti, metodologie dubbie o risultati difficili da generalizzare; Comunicato dell’EFSA (Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare) che invita alla cautela nell’uso di particolari termini riferiti all’acqua alcalina, dato che mancano solide evidenze scientifiche.

