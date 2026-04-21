Il Governo Meloni ci manda in guerra contro la Russia: co-produrrà droni con Kiev

La scorsa settimana Zelenskyy e Meloni hanno reso di star valutando un progetto congiunto di produzione di droni militari.

In un post su Telegram, il ministero della Difesa russo ha diffuso nomi e indirizzi di imprese europee attive nella catena di approvvigionamento dei sistemi senza pilota. La lista, di fatto, funge da implicito elenco di potenziali obiettivi da colpire. Tra queste, non mancano aziende italiane, che si concentrano principalmente tra Piemonte, Lombardia e Veneto.

Non è mancato il commento poco velato di Dmitry Medvedev, vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, già noto per le sue posizioni poco diplomatiche rispetto agli occidentali. Il quale ha ribadito come tali aziende possano essere considerate bersagli legittimi in quanto parte dello sforzo bellico ucraino.

Gli accordi italo-ucraini sulla futura produzione di armi

Come sottolinea Maurizio Blondet, la scorsa settimana il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni hanno reso di star valutando un progetto congiunto di produzione di droni militari.

Il tutto, con l’avallo di Mattarella e scavalcando il Parlamento. Con la Lega che abbaia a Bruxelles e nei comizi locali, ma poi approva tutto.

Nella fattispecie, si parla di produzione di componenti per l’aviazione leggera e motori a pistoni, tecnologie tipicamente dual use. Dalle prime indiscrezioni, le aziende coinvolte sarebbero CMD Avio (Caserta), MWfly (Garbagnate Milanese), EpaPower (nel Novarese) e Gilardoni (Mandello del Lario).

Le imprese coinvolte non sono grandi contractor militari, ma attori della filiera tecnologica civile che può essere riconvertita in ambito difensivo.

Partner in crime di questa strategia sono il ministro della Difesa, Guido Crosetto, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e Rustem Umerov, segretario del Consiglio per la sicurezza e la difesa nazionale ucraino.

Si parla di rà sistemi senza pilota, difesa aerea, munizioni, cybersecurity e protezione delle infrastrutture critiche. Il cuore del progetto è la creazione di un quadro strutturato di cooperazione strategica, già informalmente definito Drone Deal, destinato al medio-lungo periodo.

Droni, una tecnologia che aggira lo sdegno

I droni vantano un utilizzo piuttosto vasto, che va dall’attività ludica all’utilizzo in campo militare, passando per l’uso in ambito professionale (fotografia, set cinematografico, agricoltura, ecc.).

Il drone è diventato il punto di saldatura tra uso civile e militare, grazie al quale è facile fondere e confondere gli impieghi reali dello strumento.

I droni portano con sé tanti vantaggi: prevedono sistemi relativamente economici, rapidamente producibili e basati su componentistica diffusa. Sovente reperibile da aziende non tradizionalmente militari.

Insomma, sono diventati il moderno cavallo di troia per fregare civili ignari e militari sul campo.

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