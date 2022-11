L’8 dicembre squilleranno tutti i cellulari alle 11? Cosa c’è di vero

L’8 dicembre alle ore 11 tutti i cellulari squilleranno all’unisono. L’ultimo allarme che circola su TikTok, il Social del momento che piace a giovani e meno giovani.

Su TikTok sono tante le news virali che circolano, come le profezie che secondo un certo Eno Alaric si dovrebbero realizzare in questi mesi. Occorre però capire cosa ci sia di vero.

Occupiamoci in questo caso dell’allarme riguardo al fatto che il prossimo 8 dicembre squilleranno tutti i cellulari all’unisono.

8 dicembre alle ore 11 cellulari squilleranno all’unisono: è vero?

In realtà, le cose non stanno proprio così. Lo spiega bene GreenMe. In sostanza, solo in Germania l’8 dicembre alle ore 11 un avviso sarà inviato a tutti i cellulari. A prescindere che siano Smartphone o telefoni di vecchia generazione, ormai sempre meno circolanti.

Non c’è però dietro alcun messaggio alieno o di altri esseri ultraterreni, neppure attacchi Hacker, robe inquietanti viste in The ring o iniziative di Bildergerg: si tratta invece di una iniziativa di broadcast promossa dal Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK), il dipartimento federale tedesco per la protezione della popolazione e aiuto a seguito di una catastrofe.

Si tratta di un test di sicurezza appannaggio dei cittadini. Una prova di avviso alla cittadinanza in caso di cataclismi o altre emergenze ambientali.

L’iniziativa è stata promossa dopo quanto accaduto in occasione delle inondazioni dell’estate del 2021 che hanno travolto i Länder del Rheinland-Pfalz e del Nordrhein-Westfalen. Un po’ quanto vediamo spesso in Italia complice il nostro fragile sistema idrogeologico.

8 dicembre cellulari squilleranno tutti insieme: cosa c’è dietro

I comuni parteciperanno su base volontaria al testing, sebbene se ne consigli ovviamente la partecipazione. Se il test avrà esito positivo, anche dopo i feedback dei cittadini destinatari, il sistema entrerà ufficialmente in funzione dal febbraio 2023.

Ad inviare gli sms simultanei saranno le app NINA e KATWARN. Ma non solo cellulari: avvisi saranno lanciati anche sui canali televisivi e le stazioni radiofoniche, nonché su tabelloni stradali e canali web vari ed eventuali.

Dunque, i cellulari di tutto il mondo non impazziranno con una chiamata all’unisono. Ma l’esperimento coinvolgerà solo la Germania, su iniziativa governativa e si tratterà solo di un sms.

