Il 7 ottobre israeliano come l’11 settembre americano: le 4 prove

Sul 7 ottobre 2023 sono tanti i dubbi che restano. Eccone 4 con tanto di video spiegazione.

Il “7 ottobre” israeliano è come l’11 settembre americano. Auto-infliggersi un attentato al fine di avere mani libere sulle operazioni militari successive.

Per gli Usa, in Afghanistan e Iraq. Per Israele in Cisgiordania, striscia di Gaza e sud del Libano.

Ma probabilmente il progetto sionista è più grande: quello di realizzare “la grande Israele”, che include gran parte della Siria, la Giordania, tutto il Libano e parte dell’Egitto.

Per come sta andando ultimamente il mondo, il sentore è che Israele ci riuscirà senza troppi problemi.

Attentato dell’11 ottobre 2023: come sono andate davvero le cose?

Secondo Massimo Mazzucco, sarebbero 4 i motivi che inducono a credere che l’attentato dell’11 ottobre 2023 avvenuto ai confini tra Israele e Palestina, che ha provocato tutto quanto è avvenuto nella striscia di Gaza nei 2 anni successivi (e chissà ancora per quanto), sia stato voluto dallo stesso Stato sionista.

Del resto, basta già solo sapere che la barriera ai confini con Gaza è dotato di una serie di strumenti militari e tecnologici per prevenire ogni tipo di attacco via terra o cielo.

Ma vediamo i 4 motivi e il video di Mazzucco, che include testimonianze e spezzoni “sul posto“. Tra qui quella di Charlie Kirk, incredulo per come siano andate le cose il 7 ottobre 2027.

Netanyahu ha finanziato e favorito Hamas nel corso degli anni; Israele era consapevole da tempo dell’attacco di Hamas; Israele ha abbassato volutamente le difese attorno a Gaza e ritardato il successivo intervento militare; I soldati dell’IDF hanno ucciso volontariamente gli abitanti dei Kibbutz.

