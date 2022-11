50 centesimi che valgono una fortuna: controlla questi particolari

Di tanto in tanto proponiamo i casi di comuni monete che valgono molto per alcuni particolari. Lo abbiamo visto con 1 euro che raffigura un Gufo o le vecchie 10 lire con la mitiga spiga. Qui ci occupiamo dei 50 centesimi che valgono una fortuna.

Ricordiamo che i 50 centesimi di euro sono realizzati con una lega particolare fatta di rame, zinco, alluminio e stagno. Ogni pezzo, come tutte le monete, si compone di 2 facce:

su un lato: la cartina dell’Europa, 12 stelle e il valore nominale sull’altro: varie raffigurazioni d’interesse nazionale, una per ogni stato dell’Ue

50 centesimi che valgono molto quali sono

Quali caratteristiche hanno le monete da 50 centesimi di euro che valgono di più? Stando a quanto asserisce Virgilio, i collezionisti cercano in particolar modo quelle dell’anno 2007, indipendentemente dal paese.

Il loro valore non è straordinario, ma possono arrivare anche a valere diverse decine di euro. Tutto sommato non male, considerando che si parte da un valore nominale di 50 centesimi di euro.

Tuttavia, le monete da 50 centesimi di euro che valgono di più sono le seguenti:

i 50 centesimi di euro della Spagna dell’anno 2000, che possono arrivare fino a 200 euro i 50 centesimi di euro della Francia dell’anno 1999, che possono arrivare fino a 350 euro i 50 centesimi di euro di Malta dell’anno 2008 i 50 centesimi di euro di Città del Vaticano, qui però indipendentemente dall’anno

50 centesimi che valgono di più quali caratteristiche hanno

Dunque, come visto, il loro valore non è dato, come solitamente accade, da un errore di conio. Ma appunto dal paese che li produce e dall’anno di messa in circolazione.

Occhio come sempre alle truffe, sia quando si vendono ma soprattutto quando si acquistano. Nel primo caso, il rischio della sotto valutazione è sempre dietro l’angolo, mentre nel secondo caso il rischio è legato alla vendita di monete spacciate con chissà quale valore.

Ricevi news senza censure su Telegram