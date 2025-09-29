Terza guerra mondiale scoppierà il 3 novembre 2025: i motivi secondo ex Nato

A teorizzare il 3 novembre come data di inizio della Terza guerra mondiale è l’ex comandante della Nato in Europa Richard Shirreff.

Secondo l’ex comandante della Nato in Europa Richard Shirreff, la Terza guerra mondiale inizierà il 3 novembre per poi terminare il 7 novembre. In una intervista al Daily mail, il militare ha spiegato tutti i passaggi che si verificheranno, con una precisione piuttosto azzardata. Tutto partirebbe dalla Lituania, per poi estendersi a Lettonia ed Estonia. Tre paesi baltici, un tempo satelliti della Russia e oggi finiti in Nato e Ue. Il sogno proibito dell’Ucraina, lo stesso che ha scatenato la reazione di Putin dal 22 febbraio 2022.

Del resto, l’aria si è fatta pesante, con presunte invasioni russe a mezzo droni o caccia, spesso però dalla dubbia provenienza. Più sbandierate da titoli allarmistici.

Ecco tutti i passaggi teorizzati da Richard Shirreff, secondo il quale l’Europa soccomberebbe entro 100 ore.

Perché Guerra mondiale scoppierà il 3 novembre

Come riporta Tgcom24, tutto inizierebbe alle ore 14 del 3 novembre 2025, con un blackout elettrico a Vilnius, la capitale della Lituania, provocato dalla Russia, con il caos provocato dai disservizi. Le interruzioni di corrente si estenderanno poi a Lettonia ed Estonia.

Il 4 novembre 2025, alla luce del caosi nei tre paesi, Putin annuncerà che le truppe nell’enclave di Kaliningrad sono state poste in stato di massima allerta e spostate al confine con la Lituania, coinvolgendo anche i militari in Bielorussia.

Shirreff poi prosegue nel suo racconto, affermando che Putin dichiarerà che le forze russe a Kaliningrad sono state attaccate da “ribelli lituani“, e quindi ordina un’invasione per prendere il controllo del corridoio di Suwalki, che si trova tra Lituania e Polonia. Un corridoio fondamentale per il commercio tra Kaliningrad alla Bielorussia.

Ecco che si scatenerà l’escalation con un coinvolgimento della Nato, e lo scoppio della Terza guerra mondiale.

I complottisti hanno presto condiviso sui Social questa previsione, chiamando anche in causa la numerologia, che vedrebbe nel 3 novembre 2025 una data apocalittica.

