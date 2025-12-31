Guerre, vip morti, nuovo Papa: un riassunto del 2025

Vediamo quali sono i principali eventi del 2025 in Italia e nel Mondo.

Il 2025 ci dice addio. Ecco i principali eventi accaduti.

Principali eventi del 2025

Un anno che si è aperto a livello mondiale con il ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca, il che aveva fatto sperare che la guerra in Ucraina avesse trovato una soluzione. Invece, come già avevamo pronosticato, il Tycoon a questo giro si è circondato di personaggi che lo avrebbero spinto a promuovere guerre, contrariamente a quanto aveva fatto nel corso del primo mandato. Su tutti, Elon Musk e Peter Thiel.

Ed ecco che Israele ha avuto mano libera in Palestina, anche grazie al menefreghismo delle altre super potenze, ciascuna intenta a coltivare i propri interessi: la Russia in Ucraina, la Cina in Taiwan e Taipei, gli Usa in Canada, Groenlandia e Venezuela. Nel 2025 è nato così il mondo multipolare.

Il Governo Meloni ha continuato a sostenere Zelensky, insieme agli altri stati dell’Unione europea. Il centrodestra non ha perso consensi, contrariamente a quanto accade solitamente a chi governa, che finisce per perdere fisiologicamente consensi. Aiutato da un lato da un contesto internazionale nel quale prevale la destra sovranista e il fascismo rockfelleriano; e dall’altro dalla crescente disillusione e delusione di quanti votavano a sinistra, i quali preferiscono disertare le urne non sentendosi rappresentati da nessun partito.

In seno all’Ue l’Italia ha avuto un ruolo maggiore rispetto al passato alla luce della crisi dei due paesi che la facevano da padrona: Germania e Francia. La prima sta affrontando la più grave crisi economica dalla riunificazione. La seconda sta affrontando invece una profonda crisi istituzionale, con continui cambi di governo e Macron che non molla la presa all’Eliseo. Intanto in Italia la povertà dilaga.

A livello sportivo grandi soddisfazioni sono arrivate dal tennis, grazie ancora a Jannik Sinner, nonché dalla Pallavolo femminile. Mentre lo sport più seguito, il calcio, ha visto la vittoria del campionato da parte del Napoli mentre la Nazionale continua a vivere la sua crisi lunga ormai un ventennio, Europei del 2021 a parte.

Il lunedì dell’Angelo ci ha lasciati Papa Francesco, succeduto da Papa Leone XIV, sicuramente meno incisivo dell’argentino.

Tanti sono i Vip che ci hanno lasciati, forse come mai in nessun anno. Tra questi, ricordiamo l’ultima: Brigitte Bardot. Ma anche Pippo Baudo, Ozzy Osbourne, Ornella Vanoni, Alvaro Vitali, Eleonora Giorgi, Claudia Cardinale, ecc. (qui l’elenco completo).

Un’ultima parola la riserviamo all’informazione, sempre più censurata e dominata dall’Intelligenza artificiale. Rendendo sempre più difficile praticarla in modo indipendente e autentico.

Vedremo cosa ci riserverà il 2026. Nel frattempo, tanti auguri di Buon anno a chi continua a seguirci.

