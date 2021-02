Il 12 febbraio 2021 è iniziato il Capodanno cinese e il 2021 sarà l’anno del Bue. Il 2020 è stato invece l’anno del Topo.

Per quanto non si voglia credere al significato della tradizione asiatica, c’è da dire che l’anno del Topo è effettivamente corrisposto a come è andato tutto il 2020. Pesantemente segnato dal Covid-19. Infatti, secondo il capodanno cinese, il Topo porta grandi cambiamenti e sconvolgimenti, come effettivamente è stato. E non solo per la Cina, ma per tutto il Mondo.

Quindi, è interessante capire cosa significa l’anno del Bue e cosa ci attende.

2021 anno del Bue: cosa significa per Capodanno cinese

Come riporta Virgilio, il segno del Bue o del Bufalo è simbolo di resilienza. Legato com’è alla solidità, alla tranquillità e alla prosperità. Il Bue dona forza, coraggio e saggezza per riscattarsi dai momenti difficili. Quindi, capita proprio a fagiolo dopo il difficilissimo 2020. Del resto, sappiamo bene che il 2021 sarà un anno di transizione, durante il quale dobbiamo ritrovare la forza per ripartire. Anche se forse sarà giusto parlare di ripartenza quando questa maledetta Pandemia Covid-19 sarà finita.

Capodanno cinese origini

Quali sono le origini del capodanno cinese? Le sue origini risalgono ad oltre 4mila anni fa e di fatto si tratta della tradizione più lunga della cultura cinese.

Riguardo la sua nascita, protagonisti sono proprio i 2 segni che si sono avvicendati il 12 febbraio scorso. Ci fu una gara tra animali per diventare le guardie personali del celestiale Imperatore di Giada. A vincerla fu proprio il topo, ma barando, visto che furbamente si fece trasportare dal bue per tutto il tragitto, per poi saltargli davanti appena arrivato al traguardo.

Capodanno cinese come funziona

Come funziona il capodanno cinese? Il suo inizio non ha una data fissa, ma è legato al moto della Luna. Di certo, è che ogni anno comincia con il secondo novilunio dopo il solstizio d’inverno. Si festeggia con pittoresche danze, tradizioni, sfilate e lanterne.

Il segno zodiacale cinese si assegna in base all’anno di nascita. Ma seguendo il calendario lunare tradizionale. In virtù di ciò, la data cambia ogni anno e cade tra fine gennaio e fine febbraio.

Il capodanno cinese dura 16 giorni e viene soprannominato anche Festa di Primavera. Ci sono due divieti da rispettare, per scaramanzia:

Non si devono tagliare i capelli perché ciò porterebbe sofferenza durante l’anno

perché ciò porterebbe sofferenza durante l’anno Vietato anche fare le pulizie di casa

Ciò che invece occorre fare:

addobbare le case di rosso, colore della fortuna nella tradizione cinese

il primo giorno di festa si passa a tavola con la famiglia e un menù specifico fatto di pesce, ravioli o gnocchi di riso che sono simbolo di prosperità

fatto di pesce, ravioli o gnocchi di riso che sono simbolo di prosperità ci si scambia buste rosse con un dono in denaro per allontanare gli spiriti maligni

con un dono in denaro per allontanare gli spiriti maligni il numero delle persone sedute a tavola non deve essere pari o multiplo di 4, soprattutto l’8 considerato il più sfortunato nella tradizione cinese

Segni zodiacali cinesi quali sono

Ecco tutti i segni zodiacali cinesi in ordine:

Topo Bufalo Tigre Coniglio Drago Serpente Cavallo Capra Scimmia Gallo Cane Maiale

Come scoprire segno zodiacale cinese

Nel form di seguito puoi scoprire qual è il tuo segno zodiacale cinese e le sue caratteristiche.

Segni zodiacali cinesi significato

Qual è il significato di ogni segno zodiacale cinese? Per scoprirlo, rimando a questa pagina ben fatta con la descrizione approfondita di ciascun segno.