L’altro 2 giugno: quando l’Italia fu svenduta nel 1992

Il 2 giugno 1992 è quello dell’evento sul Britannia, dove sarà messa nero su bianco la dissoluzione della sovranità nazionale italiana.

Il 2 giugno l’Italia celebra la Festa della Repubblica, più precisamente l’anniversario di quando, nel 1946, gli italiani tramite referendum decisero che il proprio sistema politico dovesse essere quello democratico in luogo del sistema monarchico che per secoli aveva guidato la penisola (sebbene solo da alcuni decenni in modo unitario e con la parentesi del Ventennio fascista).

Un referendum dove non mancano le ombre dei brogli, ma in questa sede preferiamo parlare dell’altro 2 giugno: quello del 1992. Quando l’Italia smise di essere sovrana.

Il contesto precedente

Prima di arrivare al 1992 occorre fare un passo indietro, di circa vent’anni. Come ricorda Cesare Sacchetti nella sua preziosa ricostruzione, nei primi anni ’70 l’anglosfera che governava e che ancora governa oggi il mondo, aveva stabilito che la classe politica della Prima Repubblica era diventata d’intralcio per la propria mission: mettere le mani sul nostro paese.

E così gli Usa, che ci avevano colonizzati dal 1943 dopo la resa di Cassibile, si fecero notai del passaggio di proprietà. Creando il terreno fertile per i vari CFR della famiglia Rockefeller, il Bohemian Grove e l’immancabile Bilderberg.

Si iniziò così dal presidente del partito più importante, la Democrazia cristiana, con il rapimento di Aldo Moro, colui che stava lavorando, insieme al Pci guidato da Enrico Berlinguer, alla nascita del primo governo che vedeva insieme democristiani e comunisti.

Tuttavia, i piani subirono un rallentamento, perché, dopo il 1978, arrivò sulla scena politica italiana un rampante socialista: Bettino Craxi. Il quale sarà l’indiscusso protagonista degli anni ’80, erodendo voti al Partito comunista italiano (favorito anche dalla scomparsa del loro leader carismatico Berlinguer, di fatti mai più sostituito), dando all’Italia gli ultimi sussulti di sovranità nazionale. Vedasi il caso Sigonella, per quanto, comunque, successivamente l’Italia si farà perdonare con gli americani.

Per il Partito socialista italiano quello fu forse il periodo migliore della propria storia e non solo per un fatto di voti: infatti, oltre a vantare per qualche anno di avere un Presidente del consiglio, Craxi appunto, poté volare ancora più alto con Sandro Pertini Presidente della Repubblica.

Dunque, l’azione doveva essere ancora più incisiva. E arriviamo così ai primi anni ’90.

La fine di Andreotti e Craxi come preludio del 2 giugno 1992

La scintilla che fece scatenare tutta la potenza di fuoco dell’anglosfera fu che, con il crollo del muro di Berlino, il 24 ottobre del 1990 il Governo Andreotti denunciò l’esistenza di un esercito clandestino come quello di Gladio che era stato utilizzato per diverse operazioni di carattere chiaramente eversivo in Italia. Da piazza Fontana all’Italicus, passando per la stazione di Bologna, e financo casi relegati alla “semplice” cronaca nera come la banda della Uno Bianca e il mostro di Firenze, vedevano lo zampino di questa organizzazione eversiva creata dalla NATO (qui per approfondire la Strategia della tensione).

Andreotti riteneva che ormai, a Guerra fredda finita, certi segreti americani potessero essere svelati. Tuttavia, forse commettendo l’errore più grande di tutta la sua incredibile e invidiabile carriera politica (più volte Presidente del consiglio e ministro in 40 anni), non sapeva che gli americani avevano ben altri progetti e nulla fosse davvero terminato.

Inoltre, Belzebù (uno dei tanti nomignoli affibbiati ad Andreotti) aveva rilasciato alcune interviste nel biennio dal 1990 al 1992, nelle quali aveva espresso tutta la sua perplessità riguardo il progetto di una moneta unica europea, la riunificazione della Germania e perfino la stessa esistenza della Nato, visto che l’URSS si era ormai dissolta per effetto di una operazione di demolizione interna eseguita dal segretario del PCUS, Mikhail Gorbachev. Ricorda sempre Sacchetti, uomo di Soros nell’ex Unione Sovietica.

Ed ecco che arriva puntuale Mani pulite, che spazzò via due grandi partiti come Democrazia cristiane e Partito socialista, con il suo governo che giunse al capolinea il 24 aprile del 1992. Il PDS, figlio del PCI e padre dell’attuale PD, non sarà neppure sfiorato. Anzi, chi provò ad aprire una inchiesta sull’enorme afflusso e riciclaggio di fondi neri che partivano da Mosca e arrivavano a Botteghe Oscure, per poi finire in società fantasma della mafia, ovvero Giovanni Falcone, sappiamo bene che fine fece.

Cosa accadde nel 2 giugno 1992

E siamo giunti alla fatidica data: il 2 giugno del 1992, salgono a bordo del panfilo Britannia (nave della Corona inglese, dismessa qualche anno dopo) uomini come Mario Draghi (che tenne un proverbiale discorso riportato qui), Emma Bonino, Giulio Tremonti (allora presidente dell’istituto Aspen Italia della fondazione Rockefeller, futuro Ministro dell’economia), Romano Prodi, Carlo Azeglio Ciampi (governatore di Bankitalia che aveva svuotato le riserve in valuta estera di palazzo Koch per la scellerata difesa dello SME), una pletora di dirigenti bancari e industriali, tra i quali diversi dell’ENI.

Non mancherà un comico: quel Beppe Grillo – che, a detta della stessa Emma Bonino era lì quella notte – già scelto come fondatore e leader della futura opposizione controllata del Nuovo Millennio.

La notizia balzò fuori soltanto a distanza di 8 mesi, nel gennaio del 1993, quando venne pubblicato il rapporto dell’Executive Intelligence Review dal titolo “La strategia anglo-americana dietro le privatizzazioni italiane: il saccheggio di un’economia nazionale”.

Claudio Celani, uno degli analisti italiani dell’EIR, fece un intervento in Germania, a Wiesbaden, nel quale spiegò che l’episodio del Britannia nemmeno venne fuori sulla stampa italiana all’epoca. Tuttavia, anche successivamente non creò troppo clamore. La stampa italiana, quasi tutta asservita, non proferì verbo, così come poco fecero i rappresentanti politici di allora.

Andreotti e Craxi erano stati messi alla porta, mentre al governo ci andrà Giuliano Amato, proprio un socialista, che però si limitò ad eseguire il progetto annunciato da Draghi. Ricevendo tanti altri incarichi istituzionali fino ai giorni nostri. Mentre il segretario socialista morirà nel gennaio 2000 in esilio a Hammamet. Amato sarà quello della “rapina agli italiani” tramite l’istituzione di una tassa sulla casa – ICI – e il prelievo forzoso sui conti correnti.

I piani del PDS al governo saranno contrastati dalla discesa in campo di Silvio Berlusconi, il quale però subirà a sua volta un golpe nel 2011.

