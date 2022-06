1 euro con Gufo vale una fortuna? La risposta definitiva

Introduzione

Quanto vale 1 euro con Gufo Grecia 2002 con S e senza nella stella? Ecco la risposta a questo quesito che da giorni tormenta molte persone.

In fondo, di tanto in tanto, il web si infiamma per il valore, presunto o reale, molto alto che avrebbe questa o quella moneta. Del resto, soprattutto in tempi di crisi, è forte la sensazione di scavare tra i cassetti di casa, specie dei nonni, per trovare qualche moneta del passato che possa farci raggranellare qualche euro.

Dopo il tormentone del gettone telefonico – qui abbiamo parlato dei vari esemplari e dei rispettivi valori – in questa sede ci occupiamo del valore di 1 euro con Gufo (una civetta, per la precisione), emesso dalla Grecia nel 2002. Il quale, tra l’altro, ha anche 2 versioni che fomentano i sogni di arricchirsi dei possessori: la presenza o meno di una S nella stella.

1 euro con Gufo Grecia 2002 quanto vale

La risposta definitiva la dà il sito specializzato in materia Monete di valore. Il quale emette la sentenza sul falso mito che si è creato sul web che tale moneta valga molto.

In realtà, la moneta di 1 euro con Gufo Grecia 2002, che la moneta abbia la S nella stella o meno, vale sempre 1 euro. Potrebbe valere qualcosa in più se la moneta fosse in fior di conio, ma si tratterebbe di 3€.

Perché vale così poco? O, meglio, il valore legale e null’altro? Semplicemente perché si tratta di una molto comune, quindi non certo di una rarità. Certo, il disegno scolpito del gufo lascia sperare in qualcosa di diverso, quasi si trattasse di un’antica moneta greca. Ma non è così.

Infatti, della moneta senza la S sono stati coniati più di 61 milioni di esemplari e per la moneta con la S sono stati coniate 50 milioni di pezzi. Quindi, vale praticamente 1 euro e basta. Al massimo, può essere conservata dopo un viaggio in Grecia o se ci capita tra le mani, ma per un fatto estetico o sentimentale. Ma è da truffatori rivenderla a cifre elevate sul web.

Moneta da 1 Euro con Gufo con S nella Stella quanto vale

In realtà, la S nella Stella richiama semplicemente il fatto che sia stata coniata dalla Finlandia per conto della Grecia. Infatti, quando il paese ellenico è entrato nell’Euro nel 2002, ebbe grosse difficoltà a coniare la grande quantità di monete necessarie per soddisfare il fabbisogno nazionale. Pertanto, la Grecia ebbe l’aiuto delle altre zecche dell’Unione europea.

La Finlandia si occupò di 1€ e da 2€, applicando su di esse la lettera S come segno distintivo. La S indica la parola Suomi, che vuol dire appunto Finlandia.

Dunque, vale sempre 1 euro.

Moneta da 1 Euro con Gufo senza S nella Stella quanto vale

Qui vale il discorso contrario al precedente. L’assenza della S nella stella indica che la moneta sia stata coniata in madrepatria, la Grecia appunto. Ma vale sempre 1 euro.

1 euro con Gufo con S e senza nella stella: occhio alle truffe

In molti si staranno chiedendo: perché allora sul web si trovano esemplari venduti a prezzi elevati? I motivi sono due:

si tratta di persone che vogliono truffarvi, facendovi credere che si tratti di una moneta rara di valore si tratta di persone che lo fanno in buona fede, credendo nel suo alto valore

In questo video, sempre Monete di valore riassume per bene la questione:

